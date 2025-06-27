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Samsun'da Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Heyecanı Başladı

Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası, Samsun'da 9 kulüpten 66 sporcu ile başladı ve 29 Haziran'da sona erecek.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 17:32
Samsun'da Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Heyecanı Başladı

Samsun'da Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Heyecanı Başladı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında önemli bir yer tutan Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası, Samsun'da enerjik bir başlangıç yaptı. Turnuva, Bowling Akademi Salonu'nda düzenleniyor ve 9 farklı kulüpten toplamda 66 sporcu bu heyecan dolu etkinlikte yer alıyor.

İlk Gün Eleme Atışları Yapıldı

Turnuvanın açılış gününde sporcular, eleme atışlarını gerçekleştirdiler. Bowling Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hale Güngör, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu organizasyonun 2025 yılı içinde gerçekleştirdikleri son turnuva olduğunu belirtti.

Güngör, turnuvanın başlangıcındaki olumlu hava için, "Bowling sporuna her geçen gün gençlerimiz yoğun ilgi göstermektedir. Gençlerin başarılar kazanması bizleri de mutlu ediyor. Türkiye, bu yıl 2 uluslararası şampiyonaya ev sahipliği yaptı ve gençlerimiz burada madalya kazandı. Ben, gençlerin geleceğinin parlak olduğunu görüyorum," şeklinde konuştu.

Şampiyona, 29 Haziran'da sona erecek ve bütün gözler bu mücadelelerin sonucunda madalya kazanan genç sporcular üzerinde olacak.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası...

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı. Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 9 kulüpten 66 sporcu katılıyor.Turnuvanın ilk gününde sporcular, eleme atışları gerçekleştirdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası...

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Türkiye Bowling Şampiyonası Samsun'da başladı. Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 9 kulüpten 66 sporcu katılıyor.Turnuvanın ilk gününde sporcular, eleme atışları gerçekleştirdi.

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