Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 36. Dönümü İstanbul'da Gerçekleşti

36. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı İstanbul’da Yapıldı

Bu yıl 36’ncısı düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 70’den fazla ülkeden gelen 2800’den fazla sporcu ile İstanbul Boğazı’nda gerçekleşti. Yarış, Kanlıca İskelesi'nden başlayarak Kuruçeşme’de sona erdi.

Yarışmacılar ve Kazananlar

Erkekler genel klasmanda Atakan Ercan, 45 dakika 27 saniyelik süresiyle birinci oldu. Doğukan Ulaç 45 dakika 36 saniye ile ikinci, Mevlüt Efe Güler ise 45 dakika 40 saniyeyle üçüncü sırayı elde etti. Kadınlar kategorisinde ise Talya Erdoğan 46 dakika 57 saniyeyle birinci, Nehir Güler 47 dakika 16 saniye ile ikinci, Su İnal da 47 dakika 39 saniyelik zamanıyla üçüncülüğü elde etti. Atakan Ercan, yarış sonrası açıklamasında "İlk kez katılmama rağmen bu sene yarış beklediğimden çok daha kolay geçti" dedi. Talya Erdoğan ise "Boğaz’daki ilk yarış deneyimim harika geçti" şeklinde konuştu.

Güvenlik Önlemleri ve Olaylar

Yarışta iki yüzücü, boğulma tehlikesi atlattı. Rus sporcu Yurk Golik ve Çinli Jiancia Han, hızlıca görevli ekipler tarafından kurtarıldı ve hastaneye sevk edildi. Organizatörler, güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtti.

Tarihi Geçmiş ve Ödüller

İlk kez 1989 yılında düzenlenen bu etkinlik, zamanla büyüyerek uluslararası bir organizasyon haline geldi. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 2010 yılından beri tamamlayan yüzücülere "Kıtalararası Yüzücü" sertifikası veriyor. Ayrıca 2016'da "Yılın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" ödülünü almış, 2019'da ise "Dünyanın En İyi 100 Açık Su Yüzme Yarışı" listesinde birinci olmuştur.