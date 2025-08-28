Samsunspor 0-0 Panathinaikos — Avrupa Ligi'nden Elendiler, Konferans Ligi'ne Devam

Samsunspor 0-0 Panathinaikos — Avrupa Ligi'nden Elendiler
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Samsunspor, sahasında Panathinaikos ile 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nden elenen kırmızı-beyazlılar, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasından devam edecek.
Önemli Anlar
66. dakikada: Panathinaikos'un atağında loannidis'in pasında Tete, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top, kaleci Okan Kocuk'tan geri döndü.
70. dakikada: Samsunspor'un kazandığı korner atışını Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda top, direğin üstünden auta çıktı.
87. dakikada: Ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Ntcham kullandı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Dragowski, topu kontrol etti.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.