Samsunspor 13. Kez Avrupa Sahnesinde: Konferans Ligi’nde Legia Varşova Deplasmanı

Samsunspor Avrupa kupalarında 13. kez sahne alıyor

İLYAS GÜN - UEFA Konferans Ligi grup aşamasının ilk karşılaşmasında yarın Polonya'nın Legia Varşova takımına konuk olacak Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak.

UEFA organizasyonlarında üçüncü katılım

Karadeniz temsilcisi, UEFA'nın organize ettiği Avrupa kupalarına üçüncü kez katılma başarısı gösterdi. Samsunspor daha önce 2 kez Intertoto Kupasında yer almış; bu sezon ise ilk defa katıldığı UEFA Konferans Ligi grup aşamasında mücadele edecek.

Geçmiş Intertoto serüveni ve sonuçlar

1996-1997 sezonunda ligi 9. sırada tamamlayarak ilk kez UEFA Intertoto Kupası'na katılan ekip, grup maçlarında Odense'yi 2-0, Kaunas'ı 1-0 ve Leiftur'u 3-0 yenerken, Amburgo'ya 3-1 mağlup olarak grupta ikinci sırada kalmış ve kupadan elenmişti.

1997-1998 sezonunda ligi 5. sırada bitirip tekrar Intertoto Kupası'na katılan kırmızı-beyazlılar, eleme usulü oynanan kupada ilk turda Lyngby'i sahasında 3-0 mağlup etti. Deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen turu geçen Samsunspor, 2. turda İngiliz ekibi Crystal Palace'ı her iki maçta da 2-0 yenip yarı finale yükselmiş; yarı finalde Alman ekibi Werder Bremen'e her iki maçta da 3-0 yenilerek elenmişti.

Son sezon ve Avrupa'ya dönüş

Geçen sezonda ligi 3. sırada bitirerek 27 yıl aradan sonra yeniden Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden kırmızı-beyazlı takım, Avrupa Ligi play-off turunda Yunan temsilcisi Panathinaikos FC ile karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Samsunspor, sahasında 0-0 berabere kaldı ve tur atlayamadı.

Samsunspor, Avrupa kupalarında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 16 gol atan kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde 14 gol gördü.

2024-2025 ve Konferans Ligi başlangıcı

Alman teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 2024-2025 sezonunda başarılı bir performans sergileyen Samsunspor, Konferans Ligi grup aşamasındaki ilk maçını 2 Ekim Perşembe günü Polonya'nın Legia Varşova takımıyla oynayacak.

Başkan Vekili Veysel Bilen'in açıklamaları

Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsunspor'un Konferans Ligi'nde tarihinde ilk defa grup aşamasında mücadele edeceğini vurguladı ve şöyle dedi:

"Varşova'da bizi zor koşulların beklediğinin farkındayız. Çok ateşli seyircisinin olduğunu biliyoruz. Hava koşulları da mevsime göre buradaki şartları dikkate aldığımız zaman biraz daha soğuk ama her şeye rağmen takımımıza güveniyoruz, teknik ekibimize güveniyoruz. Atatürklü arma ve sorumluluğumuzun bilinci içerisinde ülkemize puan kazandırmak, kendimiz de gruplara moralli başlamak adına en azından Varşova'dan puanla dönmek istiyoruz. Tabii yenmek için sahaya çıkacağız ama yenemiyorsak da yenilmemek gibi bir hedefimiz var."

Bilen, sakatlıkları devam eden ve statü gereği oynamayan oyuncular bulunduğuna işaret ederek, "Bizim için oynayan ya da oynamayan diye bir ayrım yok. Çok kaliteli, karakterli oyuncu grubumuz var. Sahaya çıkacak arkadaşlarımız, oynamayan arkadaşlarımızı aratmayacaktır. Dolayısıyla galibiyet sahada kimin ne kadar istediğine bağlı. Biz de bu inanç içerisinde mücadeleci bir ekibiz. Yeni transferlerimiz ile eski oyuncularımız birlikte oynama alışkanlıklarını geliştirdikç e takım daha da oturuyor." ifadelerini kullandı.

Not: Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk grup maçına ilişkin gelişmeler, maç günü ve sonrasında takip edilecek.