Samsunspor 3-2 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | Trendyol Süper Lig 6. Hafta

Samsunspor 3-2 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Samsunspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

50. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest atışta top direğin dibinden auta gitti.

52. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Holse'nin ceza sahası içinden şutunda, Anıl Yiğit Çınar topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

54. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Musaba'nın pasına hareketlenen Holse, şık bir topuk pasıyla topu altıpas içinde Ndiaye ile buluşturdu. Ndiaye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.

73. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından sert şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

81. dakikada misafir takım beraberliği yakaladı. Larsson'un ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Fofana, kafa vuruşuyla topu direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-2.

90+3. dakikada Samsunspor skoru 3-2'ye taşıdı. Tomasson'un pasında ceza sahası içinde Musaba, topu sert bir vuruşla ağlarla gönderdi: 3-2.

Sonuç: Karşılaşmayı Samsunspor 3-2 kazandı.