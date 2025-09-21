Samsunspor 3-2 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | Trendyol Süper Lig 6. Hafta

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti; Musaba'nın 90+3 golü galibiyeti getirdi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 22:05
Samsunspor 3-2 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | Trendyol Süper Lig 6. Hafta

Samsunspor 3-2 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Samsunspor, sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

50. dakikada Berkay Özcan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest atışta top direğin dibinden auta gitti.

52. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Holse'nin ceza sahası içinden şutunda, Anıl Yiğit Çınar topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

54. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Musaba'nın pasına hareketlenen Holse, şık bir topuk pasıyla topu altıpas içinde Ndiaye ile buluşturdu. Ndiaye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.

73. dakikada Tomasson'un ceza sahası dışından sert şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

81. dakikada misafir takım beraberliği yakaladı. Larsson'un ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Fofana, kafa vuruşuyla topu direğin dibinden ağlarla buluşturdu: 2-2.

90+3. dakikada Samsunspor skoru 3-2'ye taşıdı. Tomasson'un pasında ceza sahası içinde Musaba, topu sert bir vuruşla ağlarla gönderdi: 3-2.

Sonuç: Karşılaşmayı Samsunspor 3-2 kazandı.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tedesco: Kasımpaşa 1-1 Fenerbahçe — İkinci Yarıda Enerji Yok
2
Marcel Licka: 'Maalesef 3. bölgede çok kötü bir takımız' | Samsunspor 3-2 Fatih Karagümrük
3
Thomas Reis: "Öldüm dirildim" — Samsunspor 3-2 Fatih Karagümrük
4
3. Türk Dünyası Üniversite Oyunları Kırgızistan'da — Türkiye 55 Kişilik Kafileyle
5
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?
6
Trendyol 1. Lig: Esenler Erokspor averajla lider
7
Fenerbahçe Başkanlığına Seçilen Sadettin Saran'a Tebrik

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü