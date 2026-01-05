DOLAR
Samsunspor Adana'ya Gitti: Süper Kupa Yarı Finalinde Fenerbahçe

Samsunspor, 2025-2026 Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maç için havayoluyla Adana'ya gitti. Mücadele yarın Yeni Adana Stadyumu'nda.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:31
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:31
Samsunspor Adana'ya Gitti: Süper Kupa Yarı Finalinde Fenerbahçe ile Karşılaşacak

Samsunspor, 2025-2026 Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma için havayoluyla Adana'ya gitti.

Hareket Detayı

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşma öncesinde Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan uçakla Adana'ya hareket etti. Takım, maç öncesi son hazırlıklarını Samsun'da tamamladı.

Samsunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak 2025-2026 Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşması, yarın Yeni Adana Stadyumu'nda futbolseverlerle buluşacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

