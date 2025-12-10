Samsunspor AEK maçı hazırlıklarını tamamladı
Son antrenman Nuri Asan Tesisleri'nde yapıldı
SAMSUN (İHA) – UEFA Konferans Ligi lideri Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Yunan temsilcisi AEK ile yarın saat 20.45'te 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.
Karşılaşma öncesinde son hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdüren kırmızı-beyazlılar, Alman Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde karşılaşmanın son taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.
Takımda sakatlıklarını atlatan Lubo Satka, Olivier Ntcham ve Tanguy Coulibaly takımla birlikte çalışırken; Celil Yüksel, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin antrenmanda yer almadı.
