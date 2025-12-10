DOLAR
Samsunspor AEK maçı hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5. hafta AEK maçı için Nuri Asan Tesisleri'ndeki son antrenmanı tamamladı. Maç yarın 20.45'te 19 Mayıs Stadyumu'nda.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:22
Son antrenman Nuri Asan Tesisleri'nde yapıldı

SAMSUN (İHA)UEFA Konferans Ligi lideri Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Yunan temsilcisi AEK ile yarın saat 20.45'te 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde son hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdüren kırmızı-beyazlılar, Alman Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde karşılaşmanın son taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Takımda sakatlıklarını atlatan Lubo Satka, Olivier Ntcham ve Tanguy Coulibaly takımla birlikte çalışırken; Celil Yüksel, Afonso Sousa ve Bedirhan Çetin antrenmanda yer almadı.

