Samsunspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 1 saat 20 dakika süren yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Idman, ısınma koşusuyla başlarken, oyuncular daha sonra top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı. Sakatlığı geçmiş olan Ercan Kara idmanda yer alırken, Celil Yüksel takımda ayrı çalıştı.

Karadeniz temsilcisi, Corendon Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Holse (sağda) de yer aldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında oynayacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Holse (sağda) de yer aldı.