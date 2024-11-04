Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Samsunspor Farkla Kazandı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ONVO Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, oynadığı etkili futbol ile bu maçı 2-0'lık skorla kapattı.

Önemli Anlar

Karşılaşmanın 46. dakikasında, ONVO Antalyaspor'un Gaich ile geliştirdiği atak sonucunda kaleci Okan Kocuk, topu kornere çeldi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

49. dakikada, Samsunspor'un taç atışı sonrasında Moundilmadji, sağ taraftan yapılan ortada Dimata'ya gol fırsatı tanıdı. Dimata, bu fırsatı değerlendirerek takımının ikinci golünü kaydetti ve skoru 2-0'a taşıdı.

Final Anları

82. dakikada, Samsunspor yine etkili bir atak geliştirdi. Moundilmadji, kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kalarak şutunu çekti. Ancak, Piric'ten dönen top yeniden Moundilmadji'nin önüne düştü. Ardından, Ntcham'ın vuruşu Antalyaspor savunması tarafından kale çizgisinden uzaklaştırıldı.

Tüm bu anların ardından karşılaşma, Samsunspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.