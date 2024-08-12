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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Beşiktaş Maçında Hedeflerimiz Belirgin

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş karşısında aldıkları mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 01:15
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 01:15
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Beşiktaş Maçında Hedeflerimiz Belirgin

Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Maç Değerlendirmesi

Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, 2-0 mağlup oldukları Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yıldırım, takımın ön tarafta beceriksiz olduğunu belirtti.

"İlk 30 Dakikada Üstün Oynadık"

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Yıldırım, kırmızı-beyazlı takımın oldukça iştahlı bir performans sergilediğini ifade etti. "İlk 30 dakika gerçekten Beşiktaş’a karşı çok iyi oynadık, pozisyonlar yakaladık, oyun üstünlüğü bizdeydi," dedi.

Hedeflerimiz Belli

Yıldırım, Beşiktaş’ın bu sezon ligin en iyi başlangıç yapan takımı olduğuna dikkat çekerek, "Çok istedik olmadı. 6-7 pozisyona girdik ama ön tarafta beceriksizdik. Beşiktaş’ı kutluyorum; 2 gol attı ve savunmaya çekildi. Biz maçı çeviremedik ve gücümüzü görmedik," şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefler

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizim asıl rakibimiz Beşiktaş değil; diğer 10 takım küme düşmemek için mücadele edecek. İlk hedefimiz küme düşmemek, ikinci hedefimiz ise ilk 10'a girmek. Bu mücadelede topun bize pek de sevgi göstermediğini gördük."

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