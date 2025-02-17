Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 'Türkiye'nin 5. Büyük Kulübü Olmaya Adayız'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübün Avrupa hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 09:38
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:38
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 'Türkiye'nin 5. Büyük Kulübü Olmaya Adayız'

Samsunspor'un Geleceği Avrupa'da

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kulübün yakaladığı başarıları değerlendirirken, Türkiye'nin 5. büyük kulübü olmaya net bir aday olduklarını duyurdu.

Büyüme ve Yapılanma Süreci

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samsunspor'un yeni sezonunun henüz başladığını belirtti. Kulübün, özlem duyulan yapıya kavuştuğunu vurgulayan Yıldırım, "Durmak yok, büyümeye, yapılanmaya ve yola devam ediyoruz. Bugün itibarıyla artık Avrupa'ya gidiş için ince hesaplar yapmaya başladık. Tünelin sonundaki ışık görünmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Maçların Önemi

Her maçın final havasında olduğunu belirten Yıldırım, "Maç maç hazırlanarak gidiyoruz. Kendi göbek bağımızı kendimizin keseceği bir döneme girdik. Şehir, taraftar ve kulüp olarak hep birlikte yolun sonu Avrupa olsun istiyoruz" dedi.

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