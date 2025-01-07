Samsunspor'da Thomas Reis'in Favori Motifleri: 'Azimle Gelen'

Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis'ten Önemli Açıklama

Trendyol Süper Lig takımlarından Reeder Samsunspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis, Anadolu Ajansı ile gerçekleştirdiği röportajda sporun ruhunu yansıtan ifadelerle dikkat çekti. Reis, sporda en çok etkilendiği mottolarından birinin 'Azimle gelen' olduğunu belirtti.

Reis, bu motto ile takımının başarısına ulaşmada gereken kararlılığı ve özveriyi simgelediğini ifade etti. Süper Lig'de mücadele eden Samsunspor'un hedeflerine ulaşmasında bu azmin önemine vurgu yapan Reis, oyuncularını da her daim bu ruhla motive etmeye çalıştığını dile getirdi.

Takımın performansını artırmak için sürekli yeni stratejiler geliştiren Reis, başarı için çalışmanın önemine dikkat çekti. Anadolu Ajansı ile yaptığı bu özel röportajda, Türk futboluna dair düşüncelerini de aktaran Reis, bu kültürle bütünleşmeyi hedeflediğini açıkladı.

Samsunspor taraftarları arasında büyük bir heyecan yaratan bu açıklamalar, takımın gelecek maçları için moralle dolu bir ortam yaratmaya katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2024" oylamasına katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un Alman teknik direktörü Thomas Reis, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2024" oylamasına katıldı.