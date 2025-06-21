Samsunspor'da Yüksel Yıldırım Yeniden Başkan

Samsunspor'da Yüksel Yıldırım'ın Yeniden Başkan Seçilmesi

Samsunspor Kulübü Derneği, olağan kongresini Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirdi. Bu kongrede mevcut başkan Yüksel Yıldırım, katılımcıların oylarını alarak yeniden göreve getirildi.

Kongrede ilk olarak faaliyet ve mali raporlar okundu ve kabul edildi. Ardından, yönetim kurulu üyelerinin seçimi için açık oylama yapıldı. Seçim, tek liste ile gerçekleştirildi ve mevcut başkan Yıldırım, tüm üyelerin oyunu alarak görevine devam etti.

Yeni Yönetim ve Vizyon

Yeni yönetim kurulu; Murat Alanyurt, Ali Asal, Hasan Kaya Aşçı, Veysel Bilen, Tuncay Bulut, Fazlıhan Carus, Nuray Çelik, Nuri Demirarslan, Oktay Dursun, Zafer Erdoğan, Volkan Erdil, Aslı Moral Ergin, Hakan Murat Erkan, Fatih Hasbal, Serkan Kaya, Onur Öztekin, Arzu Soğancı ve Sedat Uygun isimlerinden oluşmaktadır.

Kongre sırasında bir konuşma yapan Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kapanmak üzere olan kulübün, Avrupa kupalarına katılma hedefinden bahsetti. Konuşması esnasında duygusal anlar yaşayan Bilen, şunları ifade etti:

"Samsunspor yalnızca bir kulüp değil, bir yaşam biçimidir. Geçmişten aldığımız güçle, geleceğe kararlılıkla yürüyerek sadece sahada değil, sporun her alanında var olmayı hedefliyoruz. Gençlerimize daha fazla branşta spor imkanı sunmayı ve milli değerlere katkı sağlayacak sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kulübümüz çatısı altında 6 aktif branşımız bulunuyor. 2025-2028 döneminde kulübümüzü daha gelişmiş bir sportif altyapıya kavuşturmayı planlıyoruz ve atletizm, cimnastik, tenis ve atıcılık branşlarını da bünyemize katmayı hedefliyoruz. Samsun'da, Samsunspor markası ile daha fazla genci spora kazandırmak, yetenekleri keşfetmek ve milli takımlara sporcu kazandırmak hepimizin sorumluluğudur."

Samsunspor Kulübü Derneğinin olağan kongresinde mevcut başkan Yüksel Yıldırım, yeniden göreve getirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen kongreye üyeler katıldı.

Samsunspor Kulübü Derneğinin olağan kongresinde mevcut başkan Yüksel Yıldırım, yeniden göreve getirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen kongreye üyeler katıldı.