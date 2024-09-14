Samsunspor'dan Konyaspor'a Mağlup: Thomas Reis'ten Açıklamalar

Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor Maçının Ardından

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a karşı 1-0'lık bir mağlubiyet yaşadı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Reis, takımın performansını değerlendirdi.

"Bugün bizim günümüz değildi"

Alman teknik adam, maçta aldıkları sonuçtan dolayı üzüntü duyduklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bugün bizim günümüz değildi. Takım olarak iyi oynamadık. Milli takım arası bize iyi gelmedi. Milli oyuncuların takıma geç katılması da bizim adımıza kötü oldu. Çünkü hepsi uzun ve yorucu bir yolculuk yaparak geldi. Bu maçın hakkı 0-0 beraberlikti."

Hakem Performansı Üzerine Eleştiriler

Reis, müsabakanın hakemini de eleştirerek, "Hakem de bugün iyi gününde değildi. İki net penaltı pozisyonu vardı; her iki pozisyona da verilebilirdi. En azından birini vermesi gerekirdi. Oyuncularıma soyunma odasında 'Gerçekliğe hoş geldiniz.' dedim. Bugün takım olarak iyi değildik, hakem de iyi değildi. Biraz daha iyi oynamamız gerekiyordu." dedi.

Önümüzdeki Maç Hedefi

Samsunspor'un evinde oynadığı iki maçı da gol atamadan kaybettiğine dikkat çeken Reis, "RAMS Başakşehir maçında bunu telafi etmeliyiz." diyerek gelecekteki hedeflerine vurgu yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Konyaspor'a 1-0 yenilen Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.