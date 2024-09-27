Samsunspor'dan TFF ve Tahkim Kurulu'na Teşekkür

Samsunspor'dan Önemli Bir Açıklama

Samsunspor Kulübü, güney üst tribün 204 ile 205 numaralı bloklardaki taraftarların kartlarının bloke edilme cezasını kaldıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ve Tahkim Kurulu'na teşekkür etti. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bu durumun çok önemli olduğu ve taraftarların her daim desteklediği ifade edildi.

Taraftar Desteği ve Hukuki Süreç

Açıklamada, TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından uygulanan kart bloke cezasıyla ilgili kulübün derin bir rahatsızlık hissettiği vurgulandı. Samsunspor'un bu sebeple, hukuki süreç başlatıp TFF Yönetim Kurulu'na hitaben yazılı bir başvuru yaptığını duyurdu.

Ceza Kaldırıldı ve Taraftarlar Maça Davet Edildi

Yapılan tüm girişimlerin olumlu sonuç verdiği bildirilen açıklamada, "Güney üst tribün 204 ve 205 numaralı bloklardaki taraftarlarımızın, önümüzdeki müsabakada bizimle olmaları sağlanmıştır. Bu hatalı kararı düzelten TFF yönetimi ve Tahkim Kurulu'na teşekkür ediyoruz. Tüm taraftarlarımızı Göztepe maçında destek vermeye davet ediyoruz." denildi.

Kulübümüzden Duyuru

Tüm taraftarlarımızdan, kulübü hukuki açıdan zor durumda bırakabilecek davranışlardan kaçınmalarını rica ediyoruz.