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Samsunspor, Fenerbahçe ile Beraberlikte İyi Oynadı

Samsunspor'un direktörü Fuat Çapa, Fenerbahçe maçında takımının taktiksel oyununu övdü.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 22:50
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 22:53
Samsunspor, Fenerbahçe ile Beraberlikte İyi Oynadı

Samsunspor'un Fenerbahçe ile Beraberliği

Samsun - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Samsunspor futbol direktörü Fuat Çapa, maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Taktiksel Oynama Başarısı

Çapa, "Taktiksel anlamda çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim," diyerek oyuncularının performansını değerlendirdi. Fenerbahçe'nin şampiyonluk adaylarından biri olduğunu belirten Çapa, "Küresel anlamda çok yetenekli oyunculara sahipler. Her an maçı değiştirebilecek oyuncu sayısı oldukça fazla," ifadesinde bulundu.

Baskı ve Pozitif Oyun

Çapa, Fenerbahçe'nin üçüncü alanda topla buluşmaması için uyguladıkları önde baskının önemine vurgu yaptı: "Orta sahadaki oyuncuları rahat bırakmamamız, Fenerbahçe'nin istediği oyunu oynamasını engelledi. Top bizdeyken de pozitif oynamaya çalıştık ve pozisyon üretmeye gayret ettik.”

Karakter ve Hedef

İki defa geriye düşmelerine rağmen beraberliği yakalamanın, oyuncu grubunun karakterini ve takım olma ruhunu net bir şekilde gösterdiğini belirten Çapa, bu sezon toplamda 42 puan hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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