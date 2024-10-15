Karşıyaka'nın Sean McDermott'ı 4 Haftalık Sakatlık Sürecinde

Sean McDermott'dan Kötü Haber

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Karşıyaka, ABD'li oyuncusu Sean McDermott ile önemli bir kayıp yaşadı. McDermott, ligdeki Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçında yaşadığı sakatlık sonrası 4 hafta parkelerden uzak kalacak.

Sakatlığın Detayları

Maç sırasında meydana gelen sakatlık sonucunda, McDermott'un ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildi. Alınan sağlık raporuna göre 4 hafta boyunca tedavi görecek. Bu süre zarfında, takım arkadaşlarından ve teknik kadrodan büyük destek bekliyor.

İyileşme Süreci

Yıldız oyuncunun tedavisine hemen başlandı ve takıma dönüşü için umutlar 4 hafta sonrasına işaret ediyor. Karşıyaka, McDermott'un yokluğunda nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.