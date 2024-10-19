Samsunspor, Fenerbahçe ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Samsunspor - Fenerbahçe Maçı Hakkında Bilgiler

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

Bu önemli karşılaşmanın hakemliğini ise Muhammet Ali Metoğlu üstlenecek. Kırmızı-beyazlı takım, ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet ve 2 mağlubiyetle toplamda 18 puan kazandı.

Şu anda ligde lider Galatasaray‘ın ardından 2. sırada bulunan Samsunspor, Fenerbahçe'yi yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.