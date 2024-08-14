Samsunspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in köklü takımlarından Samsunspor, 18 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için antrenman yapmaya başladı.

Antrenman Detayları

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapıldı. Futbolcular, ısınma ve kondisyon çalışmalarının ardından pas ve sonuçlandırma çalışmaları ile idmanı tamamladı.

Gelecek Antrenmanlar

Samsunspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.