Samsunspor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
Trendyol Süper Lig'in köklü takımlarından Samsunspor, 18 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için antrenman yapmaya başladı.
Antrenman Detayları
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapıldı. Futbolcular, ısınma ve kondisyon çalışmalarının ardından pas ve sonuçlandırma çalışmaları ile idmanı tamamladı.
Gelecek Antrenmanlar
Samsunspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.