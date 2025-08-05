Samsunspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlığını Sürdürüyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman toplamda 1 saat 20 dakika sürdü.

İdmana ısınma, koordinasyon, rondo ve yönsüz oyun ile başlayarak, futbolcular son kısmı dar alanda oyun ile tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım, Gençlerbirliği mücadelesi için yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Samsunspor Teknik Direktör Thomas Reis de antrenman da yer aldı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Samsunspor Teknik Direktör Thomas Reis de antrenman da yer aldı.