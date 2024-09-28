Samsunspor, Göztepe’yi 4-3 Yenerek Dört Golle Zafer Elde Etti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Bir Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor, evinde Göztepe'yi 4-3'lük skorla mağlup etti. Maç, iki takımın da gösterdiği etkileyici performansla dolu anlarla geçti.

Maçın Kilit Anları

Karşılaşmanın 50. dakikasında Göztepe, Juan ile öne geçerek farkı 2'ye çıkardı. Benasser'in hatalı pasında kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan Juan, çalımlarını başarıyla geçip topu boş kaleye gönderdi ve durumu 3-1 yaptı.

Maçın Dönüm Noktaları

60. dakikada Göztepe ceza sahasında yaşanan bir karambolde Romulo'nun şutunu üst direk kurtardı. 70. dakikada ise Samsunspor, Bola'nın pasıyla Ntcham'ın sert şutuyla farkı 1'e indirdi: 3-2.

80. dakikada ev sahibi takım Schindler'in attığı golle eşitliği sağladı. Son dakikalarda ise 90+1'de Soner Gönül'ün şutunu Lis'ten dönen topu Ntcham, şık bir vuruşla ağlara göndererek galibiyeti getirdi. Maç böylece 4-3 sona erdi.

Oyuncu Değişiklikleri ve Sakarlıklar

Maçın ilk yarısının başında, Göztepe'den Solet, Zeki Yavru ile yaptığı hava mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu durum, Göztepe'nin kurallara göre 6 oyuncu değişikliği yapmasını gerektirdi.

Samsunspor, bu zaferle ligde önemli bir adım atarken, Göztepe ise sıkıntılı bir dönem geçirmeye devam ediyor.