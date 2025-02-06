Samsunspor, Hatayspor Karşısında Galibiyete Odaklandı

Samsunspor, Hatayspor'a Hazır

Teknik direktör Thomas Reis, Reeder Samsunspor'un Atakaş Hatayspor karşısında galibiyet hedeflediğini açıkladı.

"Kazanmak İstiyoruz"

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, "Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık ve kesinlikle kazanmak istiyoruz" dedi. Yaşanan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerinin üzüntüsünü paylaştığını ifade eden Reis, takımının RAMS Başakşehir karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin tesadüf olmadığını vurguladı.

Reis, "Bu mağlubiyet kesinlikle tesadüf değil. Çok kötü bir oyun ortaya koyduk ve bunun sonucunda ağır bir yenilgi aldık. Ancak bu maç artık geride kaldı. Önümüzde Hatayspor karşılaşması var ve bu müsabakaya en iyi şekilde hazırlanarak, aldığımız kötü sonucu telafi etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hatayspor'un Zorlu Durumu

Hatayspor'un küme düşme hattında zor günler geçirdiğine dikkat çeken Reis, bu karşılaşmanın onların ligde kalması adına kritik olacağını belirtti ve şunları ekledi: "Yeni teknik direktörleriyle çıktıkları üç maçta ofansif anlamda etkili bir takım olduklarını gösterdiler. Ancak defansif zaafları da var. Biz de bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık ve kesinlikle kazanmak istiyoruz."

Takım Rotasyonu ve Genç Oyuncular

Reis, takım içindeki oyuncu rotasyonunun doğal bir süreç olduğunu ifade ederken, "Kadromuzda 25 oyuncumuz var. Maalesef hepsine istediği kadar süre veremiyoruz. Laura ve Ercan Kara sezon boyunca fazla forma şansı bulamadı ve mutsuz olduklarını dile getirdiler. Bunun üzerine bir toplantı yaparak en iyi çözümü bulmaya çalıştık. Laura'nın kontratı bitiyordu ve kendisine gelen teklifi değerlendirme fırsatı oldu. Ercan ise daha fazla forma şansı bulmak için ayrılma talebinde bulundu. Her iki oyuncuya da emekleri için teşekkür ederiz." şeklinde ifade etti.

Genç oyuncuların gelişimini önceliklendirdiklerini belirten Reis, genç oyuncu Haluk Mustafa Tan'ı kiralık gönderdiğini belirtti. "Ligde kalma hedefimizi tamamladık. Bundan sonra ligi daha üst sıralarda bitirmek için bir karar almamız gerekiyordu. Ben de biraz daha tecrübeli oyuncularla devam etmek istediğimi yönetime ilettim. Haluk'un bu süreçte düzenli forma giyebilmesi için kiralık olarak ayrılması en doğru karar oldu." dedi.

Sakatlık Durumu

Reis, sakatlıkları bulunan Lubomir Satka ve Emre Kılınç'ın takımla antrenmanlara başladığını ve muhtemelen Hatayspor maçında forma şansı bulacaklarını sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis (solda), Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis (solda), Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.