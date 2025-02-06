DOLAR
35,89 0,02%
EURO
37,29 0,22%
ALTIN
3.295,59 0,29%
BITCOIN
3.528.526,98 -0,8%

Samsunspor, Hatayspor Karşısında Galibiyete Odaklandı

Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Hatayspor maçına yönelik iddialı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 16:22
Samsunspor, Hatayspor Karşısında Galibiyete Odaklandı

Samsunspor, Hatayspor'a Hazır

Teknik direktör Thomas Reis, Reeder Samsunspor'un Atakaş Hatayspor karşısında galibiyet hedeflediğini açıkladı.

"Kazanmak İstiyoruz"

Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, "Bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık ve kesinlikle kazanmak istiyoruz" dedi. Yaşanan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerinin üzüntüsünü paylaştığını ifade eden Reis, takımının RAMS Başakşehir karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin tesadüf olmadığını vurguladı.

Reis, "Bu mağlubiyet kesinlikle tesadüf değil. Çok kötü bir oyun ortaya koyduk ve bunun sonucunda ağır bir yenilgi aldık. Ancak bu maç artık geride kaldı. Önümüzde Hatayspor karşılaşması var ve bu müsabakaya en iyi şekilde hazırlanarak, aldığımız kötü sonucu telafi etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Hatayspor'un Zorlu Durumu

Hatayspor'un küme düşme hattında zor günler geçirdiğine dikkat çeken Reis, bu karşılaşmanın onların ligde kalması adına kritik olacağını belirtti ve şunları ekledi: "Yeni teknik direktörleriyle çıktıkları üç maçta ofansif anlamda etkili bir takım olduklarını gösterdiler. Ancak defansif zaafları da var. Biz de bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlandık ve kesinlikle kazanmak istiyoruz."

Takım Rotasyonu ve Genç Oyuncular

Reis, takım içindeki oyuncu rotasyonunun doğal bir süreç olduğunu ifade ederken, "Kadromuzda 25 oyuncumuz var. Maalesef hepsine istediği kadar süre veremiyoruz. Laura ve Ercan Kara sezon boyunca fazla forma şansı bulamadı ve mutsuz olduklarını dile getirdiler. Bunun üzerine bir toplantı yaparak en iyi çözümü bulmaya çalıştık. Laura'nın kontratı bitiyordu ve kendisine gelen teklifi değerlendirme fırsatı oldu. Ercan ise daha fazla forma şansı bulmak için ayrılma talebinde bulundu. Her iki oyuncuya da emekleri için teşekkür ederiz." şeklinde ifade etti.

Genç oyuncuların gelişimini önceliklendirdiklerini belirten Reis, genç oyuncu Haluk Mustafa Tan'ı kiralık gönderdiğini belirtti. "Ligde kalma hedefimizi tamamladık. Bundan sonra ligi daha üst sıralarda bitirmek için bir karar almamız gerekiyordu. Ben de biraz daha tecrübeli oyuncularla devam etmek istediğimi yönetime ilettim. Haluk'un bu süreçte düzenli forma giyebilmesi için kiralık olarak ayrılması en doğru karar oldu." dedi.

Sakatlık Durumu

Reis, sakatlıkları bulunan Lubomir Satka ve Emre Kılınç'ın takımla antrenmanlara başladığını ve muhtemelen Hatayspor maçında forma şansı bulacaklarını sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis (solda), Nuri...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis (solda), Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis (solda), Nuri...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis (solda), Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sergen Yalçın'ın Kardeşi Gürsoy Yalçın Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Sivasspor Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Bakan Bak, 6 Şubat Depremleri Yıl Dönümünde Kilis'te Gençlerle Buluştu
4
Lisandro Martinez Sezonu Kapattı: Çapraz Bağ Yırtığı İle Maçları Kaçıracak
5
Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic, Çaykur Rizespor'a Kiralandı
6
Atakaş Hatayspor, Kaleci Erce Kardeşler ile Yollarını Ayırdı

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış