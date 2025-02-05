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Samsunspor, Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, 7 Şubat'taki Hatayspor maçına Nuri Asan Tesisleri'nde hazırlık yapıyor.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:41
Samsunspor, Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Samsunspor, Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile 7 Şubat Cuma günü sahasında oynayacağı maç için hazırlıklarını devam ettiriyor.

Takım, antrenmanlarını Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman toplamda 1 saat 5 dakika sürdü.

Futbolcular, antrenmana ısınma hareketleriyle başlayarak geçiş oyunu ve dar alanda oyun çalışmaları yaparken, günü üç takımlı turnuvayla tamamladılar.

Samsun ekibi, Hatayspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sonlandırmayı planlıyor.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile 7 Şubat Cuma günü...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile 7 Şubat Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile 7 Şubat Cuma günü...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile 7 Şubat Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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