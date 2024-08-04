Samsunspor Hazırlık Maçında Çaykur Rizespor'a Yenildi

Hazırlık Maçı: Samsunspor - Çaykur Rizespor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig takımlarından biri olarak, sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken, Çaykur Rizespor ile bir hazırlık maçı gerçekleştirdi.

Maç Sonucu

Oynanan maçta Samsunspor, Çaykur Rizespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maç, Samsun’un futbol akademisi tesislerinde yapıldı.

Gole Sahnede Minchev

Maçta galibiyeti getiren gol, 84. dakikada penaltıdan Minchev tarafından kaydedildi. Bu golle Çaykur Rizespor, sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Sonraki Planlar

Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlık çalışmalarına yarınki antrenmanla devam edecek. Bu süreç, takımın yeni sezona en iyi şekilde hazırlanması amacıyla sürdürülüyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ile Çaykur Rizespor, Samsunspor Futbol Akademi Tesisleri’nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı futbolcu Dimata (sağda) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ile Çaykur Rizespor, Samsunspor Futbol Akademi Tesisleri’nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı futbolcu Dimata (sağda) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ile Çaykur Rizespor, Samsunspor Futbol Akademi Tesisleri’nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı futbolcu Dimata (sağda) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor ile Çaykur Rizespor, Samsunspor Futbol Akademi Tesisleri’nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı futbolcu Dimata (sağda) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.