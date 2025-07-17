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Samsunspor, Hollanda'daki Kampına Başladı

Samsunspor, Hollanda'nın Arnhem kentinde kamp çalışmalarına başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde antrenman yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 22:06
Samsunspor, Hollanda'daki Kampına Başladı

Samsunspor, Hollanda'daki Kampına Başladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olarak, Hollanda'nın Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde kamp faaliyetlerine başladı.

Kırmızı-beyazlı takım, ilk antrenmanını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayarak, top kontrolüne yönelik çalışmalar ve grup maçlarıyla devam etti. İdman, koşu çalışması ile tamamlandı.

Öte yandan, Samsun'daki 1. etap kampına katılamayan Lubomir Satka ile yeni transfer Anthony Musaba da, antrenmanlarda yer aldı.

Samsunspor, yarın çift antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollanda kampı başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Arnhem...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollanda kampı başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmanda futbolcular top kontrolüne yönelik çalışma yaptı. Antrenmanda Zeki Yavru da yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollanda kampı başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Arnhem...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollanda kampı başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmanda futbolcular top kontrolüne yönelik çalışma yaptı. Antrenmanda Zeki Yavru da yer aldı.

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