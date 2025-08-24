Samsunspor, Panathinaikos hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşı — 28 Ağustos Perşembe

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında sahasında 28 Ağustos Perşembe günü Panathinaikos ile karşılaşacak maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki futbolcular tarafından gerçekleştirildi. Oyuncular antrenmanı koordinasyon çalışması, dar alanda yönsüz oyun ve hedefli oyun ile tamamladı.

Tedavilerine devam edilen Carlo Holse ile Anthony Musaba, takımdan ayrı çalıştı.

Karadeniz ekibi, Panathinaikos müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Ntcham (solda) ile Soner Gönül (sağda) de yer aldı.