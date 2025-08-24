DOLAR
Samsunspor, Panathinaikos Hazırlıklarına Başladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşı öncesi Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde Thomas Reis yönetiminde antrenmanlara başladı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 20:31
Samsunspor, Panathinaikos hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşı — 28 Ağustos Perşembe

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında sahasında 28 Ağustos Perşembe günü Panathinaikos ile karşılaşacak maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki futbolcular tarafından gerçekleştirildi. Oyuncular antrenmanı koordinasyon çalışması, dar alanda yönsüz oyun ve hedefli oyun ile tamamladı.

Tedavilerine devam edilen Carlo Holse ile Anthony Musaba, takımdan ayrı çalıştı.

Karadeniz ekibi, Panathinaikos müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor...

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmanda Ntcham (solda) ile Soner Gönül (sağda) de yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor...

