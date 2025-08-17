DOLAR
Samsunspor, Panathinaikos Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Samsunspor, 21 Ağustos'taki Panathinaikos maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde Thomas Reis yönetiminde hazırlıklara başladı; yeni transferler antrenmanda yer aldı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 22:40
Samsunspor, Panathinaikos Karşılaşması İçin Saha Çalışmasına Başladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında 21 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor, bu kritik maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman Raporu

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman, Nuri Asan Tesisleri'nde yaklaşık 1 saat sürdü. Futbolcular ısınma hareketleriyle idmana başlayıp; 5'e 2, dar alanda yönsüz oyun, rondo ve 2 takımlı hedefli oyun çalışmalarıyla günü tamamladı.

Toni Borevkovic, Afonso Sousa ve kaleci Albert Posiadała yeni transferler olarak antrenmana katıldı. Öte yandan sakatlığı devam eden Anthony Musaba takımdan ayrı çalıştı.

Samsun ekibi, Panathinaikos maçının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

