Samsunspor, Panathinaikos Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Samsunspor, Panathinaikos maçı öncesi son antrenmanını tamamladı

Hazırlıklar Atina'da sona erdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor, Atina'daki son antrenmanını gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman, Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapıldı. Futbolcular bireysel ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması ile sürat ve pres çalışması gerçekleştirdi.

Seansı, oyuncuların yaptığı kısa pas çalışmaları takip etti; antrenman son bölümünde ise futbolcular şut çalışarak günü tamamladı.

Teknik kadro, Panathinaikos karşısına sakatlıkları bulunan Carlo Hosle ve Anthony Musaba ile statü gereği oynamayan Afonzo Souza'dan yoksun çıkacak.

