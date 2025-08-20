DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,71 -0,08%
ALTIN
4.401,62 -0,67%
BITCOIN
4.647.358,3 -0,09%

Samsunspor, Panathinaikos Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor, Atina Olimpiyat Stadı'ndaki son antrenmanını tamamladı; Hosle ve Musaba sakat, Souza statü gereği yok.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 20:53
Samsunspor, Panathinaikos Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Samsunspor, Panathinaikos maçı öncesi son antrenmanını tamamladı

Hazırlıklar Atina'da sona erdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor, Atina'daki son antrenmanını gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman, Atina'daki Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapıldı. Futbolcular bireysel ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması ile sürat ve pres çalışması gerçekleştirdi.

Seansı, oyuncuların yaptığı kısa pas çalışmaları takip etti; antrenman son bölümünde ise futbolcular şut çalışarak günü tamamladı.

Teknik kadro, Panathinaikos karşısına sakatlıkları bulunan Carlo Hosle ve Anthony Musaba ile statü gereği oynamayan Afonzo Souza'dan yoksun çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor...

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor, Atina Olimpiyat Stadı'nda hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a konuk olacak Samsunspor...

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Lausanne-Beşiktaş: Solskjaer Hazırlıklı, Ndidi Kendinden Emin
3
UEFA Konferans Ligi: Zeidler'den Beşiktaş için 'Korkmuyoruz'
4
Korumalı Futbol Milli Takımı Seçmeleri 18 Ekim'de Stuttgart'ta
5
Fenerbahçe-Benfica: Mourinho 3'lü Savunmayla Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi Coşkusu
6
Beşiktaş, Lausanne Maçına Hazır: Konferans Ligi Play-off TSİ 21.15'te
7
Trabzonspor Antalyaspor Maçı Öncesi Hazırlıklara Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı