DOLAR
41,04 0%
EURO
47,59 0,59%
ALTIN
4.464,76 0,19%
BITCOIN
4.594.469,24 -0,54%

Samsunspor-Panathinaikos rövanşı: Thomas Reis iki farklı galibiyet istiyor

Thomas Reis, Panathinaikos rövanşında Samsunspor’un iki farklı galibiyetle tur atlaması gerektiğini söyledi; Ntcham ise kazanmak için hazır olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:27
Samsunspor-Panathinaikos rövanşı: Thomas Reis iki farklı galibiyet istiyor

Samsunspor-Panathinaikos rövanşı: Thomas Reis iki farklı galibiyet hedefliyor

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda ağırlayacak. Teknik direktör Thomas Reis, rakibi elemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Thomas Reis: İlerlemek için her şeyi yapacağız

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Reis, Panathinaikos karşısında deplasmanda iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Yarınki karşılaşma kesinlikle çok özel bir karşılaşma olacak. Kesinlikle hedefimiz rakibimizi elemek. Deplasmanda takım olarak en iyi performansımızı gösteremediğimizi söyleyebilirim. Panathinaikos'a baktığımızda defans anlamında çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Fırsat bulduğunuzda değerlendirmeniz gerekiyor, inşallah yarın da o fırsatı bulup değerlendirebiliriz. Yarınki karşılaşmada çok iyi performans gösterip gruplarda devam ederiz."

Reis, "Samsunspor için Avrupa'da oynamak bir hayaldi ve biz bunu gerçekleştirdik. Yarın da herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Bu maç bizim için çok çok önemli. Sonrasında da Süper Lig'de oynamamız gereken Trabzonspor maçı var. Atina'da kaybettik. Avantajlı bir şekilde dönmek istedik ama bunu başaramadık. Burada 2 farklı galibiyet almamız gerekiyor. Bu skor için elimizden geleni yapacağız. Bu bütçemizle çok büyük bütçeli takımlara karşı savaş veriyor olmamız kolay değil."

Teknik direktör ayrıca, "Arbnor Muja'nın kendi isteğiyle ayrıldığını, Holse ve Musaba'nın oynayabilecek durumda olduğunu" sözlerine ekledi.

Olivier Ntcham: Kazanmak istiyoruz

Olivier Ntcham, takımın iyi bir performans sergileyip kazanmak istediğini vurguladı. Ntcham, "İlk maçta Panathinaikos'tan duran toplardan yediğimiz 2 gol oldu. Rövanş maçında bu hataları yapmamamız gerekiyor. Bu karşılaşmayı kazanmak istiyorsak herkese ihtiyacımız. Holse iyileştiği için mutluyum. Yarın takım halinde güzel bir performans gösterip kazanmak istiyoruz."

Ntcham, maçın kulüp, şehir ve taraftar için önemine değinerek, "Buraya geçen sene elde ettiğimiz başarıların sonucunda geldik. Başarımızı sürdürebileceğimize inancım ve güvenim tam."

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk edecek Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, açıklamada bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını konuk...

İLGİLİ HABERLER

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor-Panathinaikos rövanşı: Thomas Reis iki farklı galibiyet istiyor
2
Taha Akgül'ün Dedesi Abdullah Akgül Vefat Etti
3
Özbelsan Sivasspor, Queensy Menig ile Yollarını Ayırdı
4
Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Samsun'da başladı
6
KKTC Kadın Güreşçileri Edirne’de Kamp Yaptı
7
El Bilal Toure Beşiktaş'ta: Kulübün 191. Yabancı, 2. Malili

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi