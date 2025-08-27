Samsunspor-Panathinaikos rövanşı: Thomas Reis iki farklı galibiyet istiyor

Samsunspor-Panathinaikos rövanşı: Thomas Reis iki farklı galibiyet hedefliyor

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos takımını Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda ağırlayacak. Teknik direktör Thomas Reis, rakibi elemek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Thomas Reis: İlerlemek için her şeyi yapacağız

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Reis, Panathinaikos karşısında deplasmanda iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Yarınki karşılaşma kesinlikle çok özel bir karşılaşma olacak. Kesinlikle hedefimiz rakibimizi elemek. Deplasmanda takım olarak en iyi performansımızı gösteremediğimizi söyleyebilirim. Panathinaikos'a baktığımızda defans anlamında çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Fırsat bulduğunuzda değerlendirmeniz gerekiyor, inşallah yarın da o fırsatı bulup değerlendirebiliriz. Yarınki karşılaşmada çok iyi performans gösterip gruplarda devam ederiz."

Reis, "Samsunspor için Avrupa'da oynamak bir hayaldi ve biz bunu gerçekleştirdik. Yarın da herkes elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Bu maç bizim için çok çok önemli. Sonrasında da Süper Lig'de oynamamız gereken Trabzonspor maçı var. Atina'da kaybettik. Avantajlı bir şekilde dönmek istedik ama bunu başaramadık. Burada 2 farklı galibiyet almamız gerekiyor. Bu skor için elimizden geleni yapacağız. Bu bütçemizle çok büyük bütçeli takımlara karşı savaş veriyor olmamız kolay değil."

Teknik direktör ayrıca, "Arbnor Muja'nın kendi isteğiyle ayrıldığını, Holse ve Musaba'nın oynayabilecek durumda olduğunu" sözlerine ekledi.

Olivier Ntcham: Kazanmak istiyoruz

Olivier Ntcham, takımın iyi bir performans sergileyip kazanmak istediğini vurguladı. Ntcham, "İlk maçta Panathinaikos'tan duran toplardan yediğimiz 2 gol oldu. Rövanş maçında bu hataları yapmamamız gerekiyor. Bu karşılaşmayı kazanmak istiyorsak herkese ihtiyacımız. Holse iyileştiği için mutluyum. Yarın takım halinde güzel bir performans gösterip kazanmak istiyoruz."

Ntcham, maçın kulüp, şehir ve taraftar için önemine değinerek, "Buraya geçen sene elde ettiğimiz başarıların sonucunda geldik. Başarımızı sürdürebileceğimize inancım ve güvenim tam."

