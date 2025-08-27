Samsunspor-Panathinaikos: UEFA Avrupa Ligi Play-off Rövanşı

Samsunspor, Panathinaikos ile Avrupa grupları için kozlarını paylaşıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Samsunspor, yarın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibini eleyerek gruplara kalma hedefiyle sahaya çıkacak.

Maç detayları

Karşılaşma Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadele HT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Hakem triosunda Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılarını aynı ülkeden Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek; dördüncü hakem ise Milos Gigovic olacak.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda ilk Avrupa sınavı

Samsunspor, UEFA organizasyonlarındaki ilk mücadelesini 1997-98'de İntertoto Kupası'nda verdi. Kulüp, 1998-1999 sezonunda ikinci kez katıldığı İntertoto Kupası'nda eski 19 Mayıs Stadı'ndaki son Avrupa maçını Werder Bremen ile oynadı ve 3-0 mağlup oldu.

27 yıl sonra Avrupa kupalarına dönen Karadeniz ekibi, yarın 33 bin 919 kişilik yeni 19 Mayıs Stadı'nda Panathinaikos'u ağırlayarak bu statta ilk Avrupa maçına çıkacak.

Geçmişte İnter Toto Kupası'na iki kez katılan takım, oynadığı toplam 10 maçtan 6'sını kazanırken 4'ünü kaybetti; bu müsabakalarda 22 gol atan kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

Kadro ve son gelişmeler

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Panathinaikos'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Samsunspor, yarınki karşılaşmada ev sahibi avantajını kullanarak rakibini kupanın dışına itmek istiyor.

Yeni transferlerden Portekizli oyuncu Afonso Sousa, transfer edildiği kulüp Lech Poznan ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme mücadelesinde forma giydiği için kurallar gereği Panathinaikos karşısında forma giyemeyecek.

Play-off turunun ilk maçında sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayan Carlo Holse ve Anthony Musaba ise iyileşti. Hafta içi yapılan antrenmanlarda takımla çalışan iki oyuncu, teknik direktör Thomas Reis'in şans vermesi halinde Panathinaikos maçında görev alabilecek.

Samsunspor, Panathinaikos karşılaşmasının hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.