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Samsunspor, RAMS Başakşehir ile Zorlu Bir Mücadelede Karşılaşacak

Samsunspor, Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Maç yarın saat 19.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 09:59
Samsunspor, RAMS Başakşehir ile Zorlu Bir Mücadelede Karşılaşacak

Samsunspor, RAMS Başakşehir'e Konuk Oluyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Çağdaş Altay tarafından yönetilecek.

Lig Performansı ve Hedefler

Sezon boyunca 20 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplamda 40 puan toplayan Samsunspor, ligde üçüncü sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, RAMS Başakşehir'i yenerek üst sıralarındaki yerini pekiştirmek istiyor. Ancak, sakatlıkları nedeniyle Emre Kılınç ve kart cezalısı Landry Dimata bu önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

İlk Yarının Sonucu

Bu sezonki ilk yarıda iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Samsunspor 2-0'lık skorla kazanmıştı.

Dikkat Çeken Detaylar

RAMS Başakşehir maçı öncesinde, Samsunspor’da 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

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