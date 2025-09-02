DOLAR
41,17 -0,05%
EURO
47,88 -0,19%
ALTIN
4.676,82 -0,03%
BITCOIN
4.580.857,22 0,11%

Samsunspor, Tanguy Coulibaly'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı

Samsunspor, 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzaladı; Landry Dimata ile yollar ayrıldı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 23:35
Samsunspor, Tanguy Coulibaly'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı

Samsunspor, Tanguy Coulibaly'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly'yi renklerine bağladı.

Transfer detayları

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen Tanguy Coulibaly ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Dimata ile yollar ayrıldı

Öte yandan kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu Landry Dimata yolların ayrıldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze geldiğin günden beri enerjin, neşen ve güler yüzünle unutulmaz izler bıraktın. Atatürklü armaya gösterdiğin saygı, sahadaki çaban ve Avrupa Ligi serüvenindeki katkıların bu tarihi sezon için çok kıymetliydi. Her şey gönlünce olsun."

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PFDK'den Sincan Belediyesi Ankaraspor - Ülkea Nazilli Belediyespor Maçı İçin Hak Mahrumiyeti Cezaları
2
EuroBasket 2025: İtalya, Slovenya, Fransa ve İsrail Son 16'da
3
ABD Açık'ta Alcaraz ve Pegula yarı finale yükseldi
4
Çaykur Rizespor, Yahia Fofana'yı 3 Yıllığına Transfer Etti
5
İlhan Palut: 'Canımız sıkılıyor' — Galatasaray 3-1 sonrası açıklama
6
Rize'de Rafting Avrupa Kupası Açıldı: 150 Sporcu Fırtına Deresi'nde
7
Bitlis'te 2. BETAV Uluslararası Satranç Turnuvası 400 Sporcu ile Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter