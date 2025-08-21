DOLAR
40,94 0%
EURO
47,63 0,25%
ALTIN
4.402 0,07%
BITCOIN
4.622.317,2 1,28%

Samsunspor Taraftarı Moğolistan'dan 10 bin 300 km Kat Edip Atina'ya Ulaştı

Polonya'da yaşayan Taner Tamtürk, Moğolistan'dan başlayıp karayoluyla 10 bin 300 km katederek Atina'ya ulaştı ve dünya rekoru başvurusu yaptı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 18:45
Samsunspor Taraftarı Moğolistan'dan 10 bin 300 km Kat Edip Atina'ya Ulaştı

Samsunspor Taraftarı Moğolistan'dan 10 bin 300 km Kat Edip Atina'ya Ulaştı

Dünya rekoru başvurusu ve 12 günlük karayolu serüveni

Polonya'da yaşayan Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda rakibin belirlenmesinin ardından çıktığı yolculukla dikkat çekti. 12 gün önce Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'dan yola çıkan Tamtürk, karayoluyla toplam 10 bin 300 kilometre katederek Atina'ya ulaştı.

Yazılım işi yapan 52 yaşındaki Tamtürk, Shakhtar Donetsk-Panathinaikos eşleşmesinin belli olmasının ardından İngiltere merkezli World Record Certification Agency'ye (Dünya Rekoru Sertifikasyon Ajansı) başvurdu. Ajans yetkililerinin yönlendirmesiyle Ulanbatur'da bulunan Cengizhan Meydanı'ndan hareket etti.

Tamtürk, Shakhtar Donetsk'in Avrupa maçlarını Polonya'da oynadığını hatırlatarak, "Shakhtar Donetsk rakibimiz olsaydı 8 bin kilometre yol gitmiş olacaktım. Yunanistan olunca 10 bin 300 kilometre gelmiş oldum. Bu bir rekor. Fakat rekor tescili henüz tanımlanmadı. İngiltere merkezli Dünya Rekoru Sertifikasyon Ajansı, GPS kayıtlarını kontrol ediyor. Kayıtlar incelendikten sonra UEFA Deplasman Maçına Katılmak İçin En Uzun Karayolu Yolculuğu yapan taraftar olacağım." dedi.

Yolculuğunu tamamlamak için otostop yaptığını anlatan Tamtürk, "Bu rekoru kırmak istedim. Dünya Rekoru Sertifikasyon Ajansı, kilometreleri inceledi, onun için Moğolistan'dan yolculuğa başladım." ifadesini kullandı.

Karayoluyla Atina'ya ulaşan Tamtürk, basın mensuplarıyla bir araya geldikten sonra Atina Olimpiyat Stadyumu'na hareket ederek Panathinaikos-Samsunspor maçında tribündeki yerini aldı.

Tamtürk ayrıca, 27 yıl önce Samsunspor'un son Avrupa maçı olan Inter Toto Kupası'ndaki Werder Bremen maçında da tribünde bulunduğunu hatırlatarak, "O maçı 3-0 kaybetmiştik, 27 yıl sonra bu maçı inşallah kazanırız." diye konuştu.

Polonya'da yaşayan Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk (fotoğrafta), bir Avrupa kupası maçına en...

Polonya'da yaşayan Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk (fotoğrafta), bir Avrupa kupası maçına en uzun yoldan gelen taraftar olabilmek için 12 gün önce Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'dan 10 bin 300 kilometre yol katederek Atina'ya ulaştı. Tamtürk, Samsunspor taraftarları ile Atina'da buluştu.

Polonya'da yaşayan Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk (fotoğrafta), bir Avrupa kupası maçına en...

İLGİLİ HABERLER

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor Taraftarı Moğolistan'dan 10 bin 300 km Kat Edip Atina'ya Ulaştı
2
Bayer Leverkusen, Loic Bade'yi Sevilla'dan transfer etti
3
Kazeem Olaigbe: Trabzonspor’a yüzde yüz katkı sözü
4
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan TFF'ye Ziyaret: VAR İncelemesi ve Transfer Mesajı
5
Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor maçına hazırlanıyor
6
A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'da İspanya Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım