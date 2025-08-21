Samsunspor Taraftarı Moğolistan'dan 10 bin 300 km Kat Edip Atina'ya Ulaştı

Dünya rekoru başvurusu ve 12 günlük karayolu serüveni

Polonya'da yaşayan Samsunspor taraftarı Taner Tamtürk, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda rakibin belirlenmesinin ardından çıktığı yolculukla dikkat çekti. 12 gün önce Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'dan yola çıkan Tamtürk, karayoluyla toplam 10 bin 300 kilometre katederek Atina'ya ulaştı.

Yazılım işi yapan 52 yaşındaki Tamtürk, Shakhtar Donetsk-Panathinaikos eşleşmesinin belli olmasının ardından İngiltere merkezli World Record Certification Agency'ye (Dünya Rekoru Sertifikasyon Ajansı) başvurdu. Ajans yetkililerinin yönlendirmesiyle Ulanbatur'da bulunan Cengizhan Meydanı'ndan hareket etti.

Tamtürk, Shakhtar Donetsk'in Avrupa maçlarını Polonya'da oynadığını hatırlatarak, "Shakhtar Donetsk rakibimiz olsaydı 8 bin kilometre yol gitmiş olacaktım. Yunanistan olunca 10 bin 300 kilometre gelmiş oldum. Bu bir rekor. Fakat rekor tescili henüz tanımlanmadı. İngiltere merkezli Dünya Rekoru Sertifikasyon Ajansı, GPS kayıtlarını kontrol ediyor. Kayıtlar incelendikten sonra UEFA Deplasman Maçına Katılmak İçin En Uzun Karayolu Yolculuğu yapan taraftar olacağım." dedi.

Yolculuğunu tamamlamak için otostop yaptığını anlatan Tamtürk, "Bu rekoru kırmak istedim. Dünya Rekoru Sertifikasyon Ajansı, kilometreleri inceledi, onun için Moğolistan'dan yolculuğa başladım." ifadesini kullandı.

Karayoluyla Atina'ya ulaşan Tamtürk, basın mensuplarıyla bir araya geldikten sonra Atina Olimpiyat Stadyumu'na hareket ederek Panathinaikos-Samsunspor maçında tribündeki yerini aldı.

Tamtürk ayrıca, 27 yıl önce Samsunspor'un son Avrupa maçı olan Inter Toto Kupası'ndaki Werder Bremen maçında da tribünde bulunduğunu hatırlatarak, "O maçı 3-0 kaybetmiştik, 27 yıl sonra bu maçı inşallah kazanırız." diye konuştu.

