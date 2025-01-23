Samsunspor Teknik Direktörü Reis: 'Baskılı Oynamak İstiyoruz'

Samsunspor Teknik Direktörü Reis'ten Önemli Açıklamalar

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, takımının, tüm maçlarda baskılı bir oyun sergilemek istediğini ifade etti.

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

20 Ocak Anması

Samsunspor için 20 Ocak tarihinin ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Reis, 1989 yılında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör, futbolcu ve kulüp çalışanlarını andıklarını belirtti.

Gaziantep FK Maçı Öncesi Beklentiler

Yarın, sahalarında oynayacakları Gaziantep FK maçı hakkında konuşan Reis, “Gaziantep FK son 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden bir ekip. Bu, iki takım için de zorlu bir mücadele olacak. Ancak biz, kendi evimizde ve taraftarlarımız önünde oynayacağız. Güzel bir sonuç almak istiyoruz,” dedi.

Kadroda yalnızca Van Drongelen'in kart cezası nedeniyle yer almayacağını açıklayan Reis, her maça özel bir plan hazırlandığını vurguladı.

Agresif Oyun Planı

Reis, temaslı ve agresif bir oyun sergileyerek isteklerini elde etmek istediklerini belirtirken, oyuncularının sert oynamadığını düşündüğünü aktardı. “Bazen ikinci alan baskısı yaparken bazen birinci alanda baskı yapıyoruz. Rakiplerimizin bizi analiz ettiğini biliyoruz, bu yüzden biz de buna göre cevap vermeliyiz.” dedi.

Sezon Performansı ve Hedefler

Sezon başında ilk 11'i değiştirmeden oynamaya çalıştıklarını söyleyen Reis, oyuncular arasında seviye farkının kapandığını gözlemlediklerini ifade etti. Trabzonspor maçında bunu net bir şekilde gördüklerini aktaran Reis, “Rakipten rakibe oyun taktiğinde değişiklikler yapıyoruz. Amacımız her maçta baskılı bir şekilde oynamak. Gaziantep FK maçından galip ayrılmayı hedefliyoruz.” dedi.

Son olarak Reis, “Belki önde baskı yapacağız belki ikinci bölgede kalacağız ama umarım iyi bir oyunla 3 puanı Samsun’da alırız.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.