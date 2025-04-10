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Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Galatasaray Maçını Değerlendirdi

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray maçı öncesi rakipleri üzerinde baskı olacağına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 14:14
Samsunspor Teknik Direktörü Reis, Galatasaray Maçını Değerlendirdi

Samsunspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın oynanacak olan Galatasaray maçını değerlendirdi. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Reis, "Bizim için çok baskı hissedeceğimiz bir maç olmayacak. Galatasaray'ın şampiyonluk için oynayacağını biliyoruz. Bu nedenle onların daha fazla baskı hissedeceğine inanıyorum" dedi.

Son Performanslar Üzerinden Düşünceler

Son haftalarda Samsunspor'un form durumunun kötü olduğunu kabul eden Reis, "Elbette son maçlarda gösterdiğimiz performansın farkındayız. Ancak bu kötü gidişatı tersine çevirmek için güzel bir sonuç almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Rakibe Dikkat

Reis, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncuları Victor Osimhen ve Alvaro Morata'ya da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu iki oyuncuyu durdurmak kolay olmayacak. Orta yapmalarına izin vermemeliyiz. Takım olarak buna yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Temaslı bir savunma yapmak istiyoruz" dedi.

Şampiyonluk Yarışı ve Motivasyon

Reis, şampiyonluk yarışının kendisini ilgilendirmediğini de sözlerine ekleyerek, "Benim için önemli olan sadece takımımın bu maçı en iyi şekilde oynaması. Taraftarımızın desteği de oyuncularımız için büyük bir motivasyon kaynağı olacak" ifadelerini kullandı.

Sakatlık Durumu

Reis, Galatasaray maçı öncesinde sakatlıkları bulunan oyunculardan Marc Bola, Ait Bennasser ve Celil Yüksel'in maça çıkamayacağını belirtti. Sakat oyuncuların yokluğunun diğer oyuncular için bir fırsat sunduğunu da ifade eden Reis, "Soner Aydoğdu'nun durumu ise oynayabilecek gibi görünüyor" dedi.

Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık...

Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında, Galatasaray maçını değerlendirdi.

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