Samsunspor Teknik Direktörü Reis'ten Gençlere Güçlü Tavsiyeler

Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis'ten Gençlere Tavsiyeler

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, gençler ve hocalar için kritik bir mesaj verdi: "Zorluklarla karşılaştığınızda asla öz güveninizi kaybetmeyin ve sorunları çözmek için ne yapabileceğinizi düşünün." dedi.

Reis, Spor Sektörü Derneği tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Thomas Reis Deneyimlerini Paylaşıyor" programında önemli açıklamalarda bulundu. Genç futbolcuların ve hocaların, karşılaştıkları zorlukları aşmak için gereken inancı taşımaları gerektiğinin altını çizdi.

Teknik direktörlük kariyerine 13 yaş altı takımda başladığını belirten Reis, geçmişte oyuncuyken teknik direktörlük pozisyonunu tercih etmediğini çünkü oyunculuk döneminde zor bir süreçten geçtiğini ifade etti. "Problemlerle karşılaşınca ben genellikle yalnız kalmayı tercih eder ve onlarla yüzleşirdim" diye ekledi.

Hayat ve Futbolun Zorlukları Üzerine Düşünceler

Geçen haftalarda Türkiye'de yaşanan üzücü olaylara da değinen Reis, "Dünyada çok kötü olaylar oluyor. Diğer insanların hayatındaki zorlukları düşündüğümde, kendi sorunlarımın ne kadar küçük olduğunu fark ediyorum" şeklinde konuştu. Reis, gençlerin ve hocaların bu bilince sahip olmalarını vurgulayarak, "Hayat çok güzel; bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Almanya ve Türkiye Futbol Farkları

Reis, Almanya ile Türkiye futbolu arasındaki farklılıklara da değindi. "Almanya'daki kulüpler ekonomik açıdan güçlü, ancak Türkiye'de temas odaklı bir oyun şekli tercih ediliyor. Almanya'da ise hız ve teknik öne çıkıyor" dedi.

Ayrıca, bazı Türk futbolcuların yurtdışında oynamayı tercih etmesini değerlendiren Reis, Türk futbolunun daha iyi yerlere gelmesi için çaba harcayacaklarını ifade etti. Reis, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın büyük takımlar olmasına rağmen Avrupa'da beklenen başarıyı gösteremediklerini belirtti ve yaşlı oyuncu tercihlerinin bu duruma neden olabileceğine dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Spor Sektörü Derneğince Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Thomas Reis deneyimlerini paylaşıyor" programına katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Spor Sektörü Derneğince Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Thomas Reis deneyimlerini paylaşıyor" programına katıldı.