DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.294.161,38 0,07%

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa Galibiyetini Yorumladı

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa karşısında alınan 4-1'lik galibiyet sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 18:38
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa Galibiyetini Yorumladı

Kasımpaşa Maçının Ardından Thomas Reis'in Değerlendirmeleri

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 mağlup eden Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Gurur Duyuyoruz

Reis, takımının sergilediği performanstan dolayı duyduğu gururu dile getirerek, "İki penaltı kaçırdık. Daha sonra rakip gol buldu. Kasımpaşa takımı, ilk yarıda üzerimizde iyi bir baskı kurdu. İlk yarıda beklenen performansı gösteremedik. Ancak ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle topa daha fazla sahip olduk ve maçı kontrol altına aldık. Elde ettiğimiz toplam 22 puan, kesinlikle kötü değil," ifadelerini kullandı.

Olivier Ntcham ile İlgili Değerlendirme

İlk yarıda iki penaltı kaçıran Olivier Ntcham hakkında da konuşan Reis, "Kendisi oldukça tecrübeli bir oyuncu. İlk penaltısı fena değildi, eğer atmış olsaydı, güzel bir penaltı atmış olabileceğini söyleyebilirdik. Ancak benim için önemlisi takımın reaksiyonu. Ntcham genel olarak iyi bir performans sergiledi. Bazı oyuncularımızdan eksik geldik ama yine de oyuncularımla gurur duyuyorum," şeklinde belirtti.

Gelecek Hedefler

Reis, takımın sezon hedefleri ile ilgili bir soruyu ise, "42 puana ulaştıktan sonra bu konuyu netleştireceğim," diye yanıtladı.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfaspor ve Iğdır FK Maçının Ardından Açılamalar
2
BOTAŞ, ÇBK Mersin'i Deplasmanda Geçti
3
Gaziantep FK, Konyaspor Maçına Hazır
4
Göztepe-Trabzonspor Maçında Öne Çıkanlar
5
Özlem Akdurak, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığını Yeniden Kazandı
6
Kasımpaşa'nın Teknik Patronu Uğurlu: "Hiçbir İstediğimizi Yapamadık"
7
Muğla'da 24. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali Devam Ediyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek