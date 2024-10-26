Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Kasımpaşa Galibiyetini Yorumladı

Kasımpaşa Maçının Ardından Thomas Reis'in Değerlendirmeleri

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 4-1 mağlup eden Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Gurur Duyuyoruz

Reis, takımının sergilediği performanstan dolayı duyduğu gururu dile getirerek, "İki penaltı kaçırdık. Daha sonra rakip gol buldu. Kasımpaşa takımı, ilk yarıda üzerimizde iyi bir baskı kurdu. İlk yarıda beklenen performansı gösteremedik. Ancak ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle topa daha fazla sahip olduk ve maçı kontrol altına aldık. Elde ettiğimiz toplam 22 puan, kesinlikle kötü değil," ifadelerini kullandı.

Olivier Ntcham ile İlgili Değerlendirme

İlk yarıda iki penaltı kaçıran Olivier Ntcham hakkında da konuşan Reis, "Kendisi oldukça tecrübeli bir oyuncu. İlk penaltısı fena değildi, eğer atmış olsaydı, güzel bir penaltı atmış olabileceğini söyleyebilirdik. Ancak benim için önemlisi takımın reaksiyonu. Ntcham genel olarak iyi bir performans sergiledi. Bazı oyuncularımızdan eksik geldik ama yine de oyuncularımla gurur duyuyorum," şeklinde belirtti.

Gelecek Hedefler

Reis, takımın sezon hedefleri ile ilgili bir soruyu ise, "42 puana ulaştıktan sonra bu konuyu netleştireceğim," diye yanıtladı.