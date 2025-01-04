Samsunspor-Trabzonspor Derbisinde Kritik Değişiklikler ve Tutkulu Atmosfer

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in Kadro Değişiklikleri

Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile yaptıkları önemli mücadelede kadroda 4 değişiklik gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlı takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Lubo Satka, Soner Gönül, Ait Benasser, Celil Yüksel, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Emre Kılınç ve Marius Mouandilmadji 11'i ile çıktı.

Yedek Kulübesi ve Zorunlu Değişiklikler

Yedekler arasında ise Halil Yeral, Muja, Soner Aydoğdu, Bola, Muhammet Ali Özbaskıcı, Ercan Kara, Ali Tarkan, Haluk Mustafa Tan, Enes Albak ve Bedirhan Çetin bulunuyor. Reis, 17. haftada oynanan Net Global Sivasspor maçında 0-0 sonuçlanan karşılaşmanın kadrosuna göre biri zorunlu olmak üzere 4 oyuncu değişikliği yaptı. Van Drongelen, kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Noel tatilinden geç dönen Olivier Ntcham 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.

Trabzonspor'un Yerine Geçen İsimler

Trabzonspor'un Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Güneş, Ali Şahin Yılmaz ve Mendy'in yerine Serdar Saatçi ve Batahov isimlerini sahaya sürdü. Bordo-mavili takım, maça Uğurcan Çakır, Malheiro, Serdar Saatçi, Batahov, Eren Elmalı, Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Cham, Nwakaeme ve Banza 11'i ile çıktı. Yedek kulübesinde ise Onuralp Çevikkan, Taha Tepe, Barisic, Serkan Asan, Umut Güneş, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin, Poyraz Yıldırım ve Enis Destan yer aldı.

Karadeniz Derbisi: 59. Randevu

Samsunspor ile Trabzonspor, tarihindeki 59. karşılaşmasına çıkıyor. İki ekip arasında bugüne kadar oynanan 58 maçta Trabzonspor 37 galibiyet alırken, Samsunspor 11 kez galip geldi. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor, bu maçlarda toplam 110 gol atarken, Samsunspor 44 golle cevap verdi.

Geçen Sezonun İzleri

Geçtiğimiz sezon, Trabzon'da oynanan maçı Trabzonspor 2-1, Samsun'da oynanan karşılaşmayı ise Samsunspor 3-1 kazandı.

Statta Olağanüstü Atmosfer

Karadeniz derbisinde Samsun'daki karşılaşmaya her iki takımın taraftarları da büyük ilgi gösterdi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, 33 bin 919 kapasiteli stat tamamen dolarken, kırmızı-beyazlı taraftarlar stadyumu tamamen doldurdu. Bordo-mavili taraftarlar da kendilerine ayrılan 1608 biletin tamamını alarak takımlarını destekledi. Maç öncesinde stadyumun kuzey kale arkası tribününde Reeder Samsunspor taraftarları, dikkat çekici bir koreografi gerçekleştirdi.