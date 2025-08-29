DOLAR
Samsunspor, Trabzonspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Samsunspor, 31 Ağustos Pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maça Nuri Asan Tesisleri'nde Thomas Reis yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü; çalışmalar yarın tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 20:37
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 31 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanın Detayları

Takım, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çalıştı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Panathinaikos karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme idmanı gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise koordinasyon, pas ve hücum çalışmaları yaparak karşılaşmanın taktiksel hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla tamamlayacak.

