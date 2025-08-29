Samsunspor, Trabzonspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 31 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenmanın Detayları
Takım, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde çalıştı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Panathinaikos karşılaşmasında forma giyen oyuncular yenileme idmanı gerçekleştirdi.
Diğer oyuncular ise koordinasyon, pas ve hücum çalışmaları yaparak karşılaşmanın taktiksel hazırlıklarını sürdürdü.
Samsunspor, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla tamamlayacak.