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Samsunspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Samsunspor, Trabzonspor ile oynayacağı maça Nuri Asan Tesisleri'nde antrenmanla hazırlanmaya başladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 15:03
Samsunspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Samsunspor, Trabzonspor Maçına Hazırlık İçin Start Verdi

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde mücadele edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Antrenman, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü ve futbolcular, ısınma koşusu ile dar alan çalışmaları yaptı. Futbolcuların, ligdeki ara sebebiyle antrenman sonrası 4 günlük izin verildi.

Gelecek Hazırlıklar

Takım, 27 Aralık Cuma günü tesislerde toplanarak Trabzonspor maçına yönelik hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının...

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

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