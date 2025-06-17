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Samsunspor Transferlerini 1. Etap Kampına Kadar Tamamlamak İstiyor

Samsunspor, 1. etap kamp dönemine kadar transferleri tamamlamayı hedefliyor. Başkan Vekili Veysel Bilen detayları açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 17:47
Samsunspor Transferlerini 1. Etap Kampına Kadar Tamamlamak İstiyor

Samsunspor, Transfer Sürecini Hızlandırıyor

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, 1. etap kamp çalışmalarına kadar transferleri bitirmek istediklerini duyurdu. Bilen, AA muhabirine verdiği röportajda, kırmızı-beyazlı takımın 3 Temmuz'da Samsun'da toplanacağını, ardından 7 Temmuz'da 1. etap kamp çalışması için Kayseri'ye gideceklerini belirtti.

Kamp Dönemleri ve Hazırlık Maçları

Bilen, Kayseri'de 11 gün sürecek kamp döneminin ardından ikinci etap için yurt dışını düşündüklerini ifade etti. "İkinci etap kamp programını henüz tam olarak belirlemedik ama 10 gün içinde buna netlik kazandıracağız. Hazırlık maçı oynamayı çok istiyoruz; UEFA Avrupa Lig'ine katılacağımız için rakiplerimizi tanımak amacıyla o seviyedeki takımlarla maç yapma arzusundayız." dedi.

Transferlerde Mali Disiplin

Transfer sürecinde Samsunspor'un mali disiplinine bağlı hareket ettiklerini vurgulayan Bilen, "Belirlediğimiz ücret politikasından asla taviz vermeden, TFF'nin harcama limitleri içerisinde kalmak koşuluyla şeffaf biçimde transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki resmi transfer açıklamamız oldu ve diğer transferleri de 1. etap kamp dönemine kadar tamamlamayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Taraftara Sabır ve Güven Çağrısı

Veysel Bilen, kamuoyunda dolaşan oyuncu isimlerinin doğruluğuna dikkat çekerek, resmi siteden veya başkan dışında yapılan açıklamaların geçerliliği olmadığını belirtti. Taraftarlara sabır ve güvenle beklemelerini hatırlatarak, "Takımın eksikliklerini gidermek için alternatiflerimizi belirledik. Teknik direktörümüzün talepleri doğrultusunda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın Hedefleri ve Kadro Yapısı

Bilen, başarılı bir sezon geçirdiklerini ve cetvelin çok kaliteli oyunculardan oluştuğunu belirterek, "Kolej havasını, takımdaşlık ruhunu bozmak istemiyoruz. Ancak sezon içerisinde 50'ye yakın maç oynayacağımız için kadromuzu geniş tutmamız şart. Hedefi olan, mücadeleci ve kazanma arzusu taşıyan bir takım kurmayı sürdürüyoruz." dedi.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, ilk etap kamp çalışmalarına kadar transferi bitirmek...

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, ilk etap kamp çalışmalarına kadar transferi bitirmek istediklerini belirtti. Bilen, AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

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