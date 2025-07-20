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Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Hedefinde Kararlı Adımlarla İlerliyor

Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 14:14
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Hedefinde Kararlı Adımlarla İlerliyor

Samsunspor'un Hedefi Avrupa Ligi!

Trendyol Süper Lig'in önde gelen ekiplerinden Samsunspor, bu sezon hem lig performansını artırmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için iddialı bir strateji benimsiyor. Futbol direktörü Fuat Çapa, bu hedeflere ulaşmak adına önemli açıklamalarda bulundu.

Olumlu Kamp Süreci

Fuat Çapa, Samsun'da gerçekleştirilen ilk etapa dair yaptığı değerlendirmelerde, kamp çalışmasının son derece başarılı geçtiğini ifade etti. Hollanda'da düzenlenen 2. etap kampının, takımın eksik yerlerini belirlemek açısından kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Çapa, “Kampta gerçekleştireceğimiz 3 hazırlık maçı, yeni gelen oyuncularımızın performansını değerlendirmek ve eksik bölgelerimizi tespit etmek için önemli bir fırsat olacak. Bu maçlar sonuç odaklı değil, oyuncu performanslarını gözlemlememize yardımcı oluyor. Yeni transferlerin takıma entegrasyonunu en kısa sürede sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.

Transfer Çalışmaları

Takımın eksik bölgeleri için transfer çalışmaları sürerken, yerli oyuncu bulmanın zorluğuna değinen Çapa, “Kritik pozisyonlarımıza yerli oyuncularla takviye yapmaya çalışıyoruz. Ancak sıkıntılı bir süreçteyiz. Diğer takımların kadroları şekillendikçe, ayrılmayı planlayan yerli futbolcuları değerlendireceğiz. Yabancı futbolcu kontenjanlarımızı da etkili bir şekilde kullanmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Avrupa Ligi'ne Hazırlık

Çapa, Avrupa Ligi’ne hazırlık süreciyle ilgili olarak, “Süper Lig sezonu başlamadan önce 3 maç oynamış olacağız. Önceki sezonun başarılı kadrosu ile yeni gelen oyuncuların katkılarıyla Avrupa Ligi'nde güzel bir başlangıç yapmayı umuyoruz. Play-off aşamasında iyi bir kura çekersek, gruplara kalma şansımız artacaktır.” ifadelerini kullandı.

İlk 5 Hedefi

Samsunspor’un bu sezonki hedefinin ilk 5 olduğunu belirten Çapa, “Süper Lig’de ilk 5 içinde olmayı amaçlıyoruz. Bu hedef, kulüp başkanımız Yüksel Yıldırım tarafından belirlenmiş durumda ve bu doğrultuda herkesin çalışması gerekiyor.” açıklamalarında bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, kulübün hedeflerine dair...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, kulübün hedeflerine dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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