Samsunspor'un Başarısında Transfer Yasağının Etkisi

Samsunspor'un Transfer Yasağı ve Başarı İlişkisi

Kırmızı-beyazlı takımın Belçikalı santrforu Landry Dimata, kulüpteki transfer yasağının aslında bir dezavantaj değil, aksine bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Dimata'dan Açıklamalar

Dimata, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Transfer yasağı herkes tarafından olumsuz bir durum olarak algılansa da, bizim için bu süreç bir güç kaynağı oldu" dedi. Oyuncu, gelecek olan Galatasaray maçı öncesi sahada en iyi performanslarını sergilemek için hazır olduklarını ifade etti.

Galatasaray Maçı Öncesi Hedefler

Dimata, "Galatasaray karşısında kendi performansımızı göstermek için sahaya çıkacağız. Bu maçtan keyif alarak mücadele edeceğiz" diyerek, karşılaşmanın zorlukları ve keyfi arasında güzel bir denge kuracaklarını belirtti.

Ekip Ruhu ve Birliktelik

Oyuncu, takımın güçlü bir birliktelik sağladığını ve bu durumun taraftarlarıyla da paylaşıldığını ifade ederek, "Tam bir aile ortamı oluştu. Geçen yılki transfer yasağı aramızdaki bağı güçlendirdi ve biz Galatasaray ile çok iyi bir maç çıkartacağımızı düşünüyoruz" dedi.

İdmana Katılmayan Oyuncular

Öte yandan, Samsunspor Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Ercan Kara ve Celil Yüksel tedavi süreçleri nedeniyle yer almadı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Belçikalı santrforu Landry Dimata, ligde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Belçikalı santrforu Landry Dimata, ligde oynayacakları Galatasaray maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulundu.