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Samsunspor'un Genç Yetenekleri Toulouse'da Antrenman Yapacak

Samsunspor'un genç futbolcuları, Toulouse'un altyapısında antrenman fırsatı bulacak.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:53
Samsunspor'un Genç Yetenekleri Toulouse'da Antrenman Yapacak

Samsunspor'un Altyapı Oyuncuları Fransa'da

Samsunspor, kulübün altyapı futbolcularının Fransa 1. Lig takımlarından Toulouse'un akademi gruplarında antrenman yapacağını duyurdu.

İş Birliği ve Eğitim Fırsatları

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bu iş birliği çerçevesinde Toulouse Futbol Gelişim Direktörü Remy Loret ve Cedric Cattenoy'un Samsunspor'un Mustafa Kemal Erkanat Altyapı Tesislerini ziyaret ettiği belirtildi.

Eğitici ve Bilgi Paylaşımı

Loret ve Cattenoy, Samsunspor'un Futbol Direktörü Fuat Çapa ile Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar ile birlikte 2024-2025 sezonu için iki kulüp arasında stratejik, teknik ve yönetimsel anlamda bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca, altyapı antrenörlerine yönelik bir değişim programı düzenleneceği ve bu programın gelişimlerine katkıda bulunacağı ifade edildi.

Toplumumuzdaki yetenekli oyuncuların dönemsel olarak Toulouse'un akademi yaş gruplarında yer alacağı açıklandı. Bu fırsatlar, genç futbolcuların uluslararası düzeyde gelişimlerine önemli katkılar sağlayacak.

Samsunspor, kulübün altyapı oyuncularının Fransa 1. Lig ekiplerinden Toulouse'un akademi...

Samsunspor, kulübün altyapı oyuncularının Fransa 1. Lig ekiplerinden Toulouse'un akademi gruplarında antrenmanlara çıkacağını duyurdu. Toulouse ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Futbol Gelişim Direktörü Remy Loret ve Cedric Cattenoy'in Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Altyapı Tesisleri'ni ziyaret ederek, altyapı antrenörleri ile objektiflere poz verdi.

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