Samsunspor'un Hollandalı Oyuncusu Drongelen Ülkesinde Kamp Yapmaktan Mutlu

Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Samsunspor, bu sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek. Kırmızı-beyazlı takım, kamp çalışmalarını Hollanda'nın Arnhem kentinde sürdürüyor ve bu kamp sırasında takımın Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen, memnuniyetini dile getirdi.

Drongelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde kamp yapmanın kendisi için oluşturduğu mutluluğa vurgu yaparak, "Hollanda'da çok yeşil alan var. Doğanın ortasında kamp yapıyoruz. Hollanda'ya gelenlerin mutlaka Rotterdam ve Amsterdam gibi büyük şehirleri görmesini öneriyorum. Ayrıca sahil şeridimiz de oldukça güzel. Buraları gezmelerini tavsiye ediyorum. Çok küçük bir ülke olduğu için her tarafı kolayca gezilebilir," ifadelerini kullandı.

Hollanda'nın tarım ülkesi olmasına da dikkat çeken Drongelen, "Hollanda'nın peyniri çok meşhurdur; ben burada büyüdüm ve peyniri çok seviyorum. Takım arkadaşlarımın bu peynirleri tatmaları beni mutlu ediyor," diye ekledi.

Geçen sezon iç sahada taraftarların oluşturduğu muhteşem atmosfere de değinen Drongelen, "Taraftarlarımızın kritik maçlarda sağladığı atmosfer, kazanmamızda etkili oldu. En çok etkilendiğim stadyum atmosferi ise Göztepe deplasmanında yaşandı. Orası da inanılmaz bir atmosfer sunuyor. Bu sezon da benzer atmosferlerin olduğu maçlar görmek istiyorum; bu, futbolu daha keyifli kılıyor," şeklinde konuştu.

Gelecek hedefleri hakkında ise Drongelen, "Bu sezona en iyi şekilde başlamak istiyorum. Geçen sezon ulaştığım seviyeye en kısa sürede geri dönmek niyetindeyim. Sadece benim performansım değil, takım olarak göstereceğimiz performans da önemli. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu sezon Avrupa'da oynamak önemli bir deneyim olacak ve bu yılı güzel başarılarla kapatmayı hedefliyoruz," dedi.

Son olarak, Paris Saint-Germain'in geçen sezonki başarısına da değinen Drongelen, "Onlar her pozisyonda önemli oyunculara sahipler ve harika bir sezon geçirdiler. Hem takım olarak hem bireysel olarak dünyanın en iyi oyuncularına sahip olduklarını kanıtladılar," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen, takımının kamp yaptığı Arnhem'de açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Hollandalı defans oyuncusu Rick Van Drongelen, takımının kamp yaptığı Arnhem'de açıklamalarda bulundu.