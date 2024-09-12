Samsunspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, Takımının Performansından Memnuniyet Duyuyor

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Takımından Memnun

Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, takımının antrenmanlarındaki performansının kendisine güven verdiğini ifade etti.

Basın Toplantısında Açıklama Yaptı

Alman teknik adam, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Reis, Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacakları maçta iyi bir performans sergilemek istediklerini belirtti.

Reis, "Her maçta olduğu gibi bu maçı da kazanmak istiyoruz. Evimizde Beşiktaş ile oynadığımız ilk karşılaşmada kötü bir performans sergilemedik ama ne yazık ki kaybettik. Ardından oynadığımız iki deplasman maçını kazandık. Konyaspor iyi bir rakip ve bu maçta işimiz kolay olmayacak. Antrenmanlarımızı en iyi şekilde yapıyoruz ve takımın antrenmanlardaki performansı bana güven veriyor. Bu maçtan en iyi sonuçla ayrılmayı hedefliyoruz." dedi.

Dışarıdaki Başarıya Vurgu Yaptı

Geçen sezon deplasmanda sadece bir galibiyet aldıklarını hatırlatan Reis, "Bu sezon iki maçta 2 galibiyet aldık ve 4 gol attık. Lige başlamadan önce oynadığımız hazırlık maçlarında kazanamamıştık. Son maçımız Gaziantep FK ile çok önemliydi; bu galibiyet sonrasında daha güvenli oynamaya başladık. Bu güven bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Sürekli İletişim Halindeler

Thomas Reis, oyuncularıyla sürekli iletişim halinde olduğunu belirterek, "Mental anlamda iyi bir durumdayız ve sıkı çalışıyoruz. Oyuncularımın performansına bağlı olarak kadroya girme şansları var. Sakatlığı sona eren Emre Kılınç'ın dönüşü bizim için önemli bir seçenek sundu. Antrenmanlarda çok çalışıyor ve iyi performans gösteriyor. Kadroda olacağını söyleyebilirim ama oynayıp oynayamayacağına henüz karar vermedim. Sonuçta bir hafta içinde üç maç oynayacağız." dedi.

Taraftarlara Çağrı

Taraftarlara da çağrıda bulunan Reis, "Taraftarlarımız takımımızın itici gücüdür ve tribünleri doldurmaları çok önemli." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında değerlendirmede bulundu.