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Samsunspor'un transfer yasağı resmen başladı

FIFA'nın iki dönem transfer yasağı getirdiği Samsunspor'a uygulanan yaptırımlar yeniden yürürlüğe girdi. Kırmızı Beyazlılar, kararı resmi internet sitesinden duyurdu. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 22.03.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 13:54
Samsunspor'un transfer yasağı resmen başladı

FIFA, İsviçre Federal Mahkemesi'nin kararının ardından Samsunspor'a transfer yasağını yeniden aktifleştirdi. Detaylar haberimizde...

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SAMSUNSPOR'UN TRANSFER YASAĞI AKTİFLEŞTİ: ASKIYA ALINMIŞTI

Samsunspor Kulübü'nden yapılan basın açıklamasına göre, ertelenen transfer yasağı yeniden uygulamaya konuldu.

Kulüpten bugün yapılan yazılı açıklamada, ertelenen transfer yasağının yeniden yürürlüğe girdiği belirtildi.

Samsunspor Kulübü tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bildiğiniz üzere, FIFA tarafından Kulübümüze iki dönem transfer yasağı uygulanmış ve ilgili karar CAS tarafından onanmıştı. Ardından, İsviçreli Avukatlarımız İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuş ve transfer yasağı kararı geçici olarak durdurulmuştu. Bunun neticesinde, Kulübümüz 2023/24 futbol sezonu kış transfer döneminde transfer yapmaya devam etmişti. FIFA tarafından bugün Kulübümüze ve Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilen yazı neticesinde; İsviçre Federal Mahkemesi, transfer yasağının geçici olarak durdurulması kararını ortadan kaldırmıştır. Bir diğer ifadeyle, askıya alınan transfer yasağı kararı yeniden aktif hale gelmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi’ndeki davada nihai karar verilmemiş olup, hukuki süreç şimdilik devam etmektedir. İsviçre Federal Mahkemesindeki gelişmeler yakından takip edilmekte olup, ilerleyen süreçte bilgilendirme yapılacaktır."

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