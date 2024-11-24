Samsunspor ve Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig 13. Haftasında Kritik Eşitlik

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 1-1'lik sonuçla Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Karşılaşmanın 46. dakikasında, Alanyaspor'un Janvier'in güzel ortasıyla Cordova iyi yükselerek kafa vuruşuyla durumu eşitledi.

58. dakikada, konuk takımın kazandığı korneri Janvier kullandı. Ceza sahasına yapılan ortada, Lima kafayla vurdu ancak kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru'nun çizgi üzerinden uzaklaştırdığı topu son anda kontrol etti.

78. dakikada Alanyaspor'un hızlı atağında, Cordova'nın pasıyla Hwang, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya geldi. Hwang'ın sert vuruşu, Kocuk'un eline çarpıp oyun alanına geri döndü.

Maçın son bölümlerinde, 90+4. dakikada Rony tarafından kullanılan kornerde Lima, yine etkili bir kafa vuruşu yaptı fakat Okan Kocuk, son anda topu kornere çelmeyi başardı.

Kritik anların yaşandığı karşılaşma, 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve her iki takımda 1'er puanla sahadan ayrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.