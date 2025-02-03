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San Antonio Spurs, De'Aaron Fox'u 3 Takımlı Takasta Kadrosuna Kattı

San Antonio Spurs, 3 takımlı bir takas sonrası Sacramento Kings'ten De'Aaron Fox'u transfer etti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 13:41
San Antonio Spurs, De'Aaron Fox'u 3 Takımlı Takasta Kadrosuna Kattı

De'Aaron Fox, Spurs ile Anlaştı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi San Antonio Spurs, Sacramento Kings'ten skorer oyun kurucu De'Aaron Fox'u renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun transferi, NBA tarafından yapılan açıklamasıyla duyuruldu.

3 Takımlı Takasın Detayları

Spurs, Chris Paul ve Victor Wembanyama gibi all-star oyuncuları kadrosunda bulundururken, bu 3 takımlı takas ile Kings'ten sadece Fox'u değil, ayrıca Jordan McLaughlin'i de transfer etti. 27 yaşındaki Fox, ligin önemli skorerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Fox, 2017 draftında Kings tarafından 1. tur 5. sıradan seçilmişti. Bu sezon, Sacramento'da 25 sayı, 5 ribaunt, 6,1 asist ve 1,5 top çalma ortalamaları ile dikkat çekti. 2023'te all-star seçilerek büyük bir başarıya imza atan Fox, aynı zamanda geçtiğimiz sezonda top çalma istatistiklerinde ligin zirvesinde yer aldı.

Kings ve Bulls'un Alımları

Takas sürecinin bir parçası olarak, Kings; Chicago Bulls'tan Zach LaVine ve Spurs'ten Sidy Cissoko'yu kadrosuna kattı. Ayrıca, 3’er adet birinci ve ikinci tur draft hakkı elde etti.

Bulls ise Spurs'ten birinci tur draft hakkının yanı sıra Zach Collins, Tre Jones ve Kings'ten Kevin Huerter'i takıma dahil etti.

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