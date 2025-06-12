Şanlıurfa'da Eyyüp Cenap Gülpınar UEFA C Antrenör Eğitim Programı Başladı

Şanlıurfa'da Futbol Antrenörlüğüne Yeni Bir Nefes

Şanlıurfa'da, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğiyle düzenlenen Eyyüp Cenap Gülpınar UEFA C Antrenör Eğitim Programının 1. etap programı başarıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Spor Tesislerinde Eğitim

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi spor tesislerinde yapılan programa katılan 2'si kadın toplam 24 antrenör adayı, eğitimlerin ardından başarılı olmaları durumunda UEFA C Lisansı almaya hak kazanacak.

TÜFAD'dan Teşekkür Mesajı

TÜFAD Şanlıurfa Şube Başkanı Bedih Şahapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa katılan antrenör adaylarına teşekkür etti. Şahapoğlu, "Beş gün sürecek 1. etabın ardından TFF'nin belirleyeceği tarihte 2. etap programı yapılacak. Başarılı antrenörler amatör takımlarda çalışma imkanı bulacaklar." dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan Destek

Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Adnan Yükselir de bu programın gerçekleşmesini sağlayan TÜFAD Şube Başkanı Şahapoğlu'na teşekkür ederek, "Biz bütün etkinliklere açığız. Şanlıurfa'nın bir spor şehri olmasını sağlamak için çalışıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Yeni Antrenörler İçin Mutlu Bir Ortam

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Cenap Turgut, programın Şanlıurfa'da gerçekleştirilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatıyla tesislerimizi yeni antrenör olacak sporcu kardeşlerimize açtık." dedi.

Kadın Antrenör Adayları da Sahada

Antrenör adaylarından Cemre Çetinkaya, futbolculuk kariyerinin yanı sıra antrenör olmak istediğini belirterek, "Futbol denince akla hep erkekler geliyor ama bu işi kadınlar da yapabilir. Kadınların futbol dünyasında yer alması gerektiğine inanıyorum." dedi. Diğer antrenör adayı İsmail Çiçek ise, eğitmenlerin onlara güncel futbol bilgilerini aktardığını vurguladı.

Şanlıurfa'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğinde "Eyyüp Cenap Gülpınar UEFA C Antrenör Eğitim Programı"nın 1. etap programı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) iş birliğinde "Eyyüp Cenap Gülpınar UEFA C Antrenör Eğitim Programı"nın 1. etap programı gerçekleştirildi.